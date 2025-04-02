Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

Ле Пен обратится в ЕСПЧ и Конституционный совет для обжалования приговора

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы госвласти. Об этом она сообщила в интервью Le Parisien.

«Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», — сказала она.

По словам политика, обращение в ЕСПЧ должны рассмотреть в срочном порядке, потому что вынесенный приговор «наносит непоправимый вред». Конституционный совет должен решить, не препятствует ли приговор Ле Пен свободе волеизъявления избирателей.

Она также выразила надежду, что эти инициативы дадут ей возможность участвовать в президентских выборах в нормальных условиях.

Ранее стало известно, что решение по апелляции Ле Пен против вынесенного ей приговора может быть принято летом 2026 года. Таким образом, как минимум до этого момента вопрос возможного участия политика в президентских выборах 2027 года остается открытым.