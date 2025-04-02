Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 2 апреля 2025Мир

Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

Ле Пен обратится в ЕСПЧ и Конституционный совет для обжалования приговора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы госвласти. Об этом она сообщила в интервью Le Parisien.

«Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», — сказала она.

По словам политика, обращение в ЕСПЧ должны рассмотреть в срочном порядке, потому что вынесенный приговор «наносит непоправимый вред». Конституционный совет должен решить, не препятствует ли приговор Ле Пен свободе волеизъявления избирателей.

Она также выразила надежду, что эти инициативы дадут ей возможность участвовать в президентских выборах в нормальных условиях.

Ранее стало известно, что решение по апелляции Ле Пен против вынесенного ей приговора может быть принято летом 2026 года. Таким образом, как минимум до этого момента вопрос возможного участия политика в президентских выборах 2027 года остается открытым.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Российских школьников захотели тестировать на наркотики по-новому

    Лидер еще одной страны поучаствует в праздновании Дня Победы

    Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о будущем его Дома моды

    Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

    Стало известно об обращении в доход России более триллиона ценных бумаг

    Samsung изобрела складывающийся вчетверо смартфон

    Олимпийская чемпионка выразила готовность молиться за новую главу МОК

    Минфин оценил интерес иностранных компаний к уходу из России

    В Кремле обвинили Украину во временном выводе из эксплуатации причалов КТК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше