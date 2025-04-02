Лебедев: Множество иностранных наемников ВСУ прибыло в Харьков

Множество иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыло в Харьков. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Вчера из Харькова сообщали, что в городе резко увеличилось количество военных, в том числе иностранных. Многие из них говорят на английском», — рассказал Лебедев.

По его словам, наемники хорошо экипированы и делятся на две группы: выходцы из стран Европы, говорящие на английском, и прибывшие из Латинской Америки, которые используются украинским командованием как группы зачистки после штурмов или как заградотряды.

Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. Дипломат сказал, что ему известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях колумбийцах.