Мать посмертно награжденного орденом Мужества бойца СВО оставили без выплаты

Депутат Иванов: Мать не вернувшегося с СВО бойца из Талицы оставили без выплаты

Мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца из Талицы Свердловской области с орденом Мужества оставили без выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

Российский парламентарий отметил, что мужчина подписал контракт с Минобороны в декабре 2023 года. Его назначили на позицию командира роты штурмовиков. Весной 2024-го он получил смертельное ранение.

За своего сына женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, компенсацию за погребение, оставшуюся часть денежного довольствия. Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании затянулось, пояснил Иванов.

Депутат направил материалы по бойцу в прокуратуру Центрального военного округа. «В надзорном ведомстве факт нарушения подтвердили. В итоге вопрос решился», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что поможет матери военного получить выплату за орден Мужества, который герою вручили посмертно.

Ранее сообщалось, что в городе Клинцы Брянской области участника спецоперации оставили без выплат за полученное им тяжелое ранение.