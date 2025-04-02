Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 2 апреля 2025Россия

Мать посмертно награжденного орденом Мужества бойца СВО оставили без выплаты

Депутат Иванов: Мать не вернувшегося с СВО бойца из Талицы оставили без выплаты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца из Талицы Свердловской области с орденом Мужества оставили без выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

Российский парламентарий отметил, что мужчина подписал контракт с Минобороны в декабре 2023 года. Его назначили на позицию командира роты штурмовиков. Весной 2024-го он получил смертельное ранение.

За своего сына женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, компенсацию за погребение, оставшуюся часть денежного довольствия. Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании затянулось, пояснил Иванов.

Депутат направил материалы по бойцу в прокуратуру Центрального военного округа. «В надзорном ведомстве факт нарушения подтвердили. В итоге вопрос решился», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что поможет матери военного получить выплату за орден Мужества, который герою вручили посмертно.

Ранее сообщалось, что в городе Клинцы Брянской области участника спецоперации оставили без выплат за полученное им тяжелое ранение.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни

    Футболист клуба РПЛ сравнил цены в России и Боливии

    Глава ФССП раскрыл взысканную от преступлений в 2024 году сумму

    Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

    Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

    Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

    На Украине разошлись в прогнозах о о вероятном наступлении России

    Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

    Российский полковник оценил военные ресурсы ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше