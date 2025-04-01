Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 1 апреля 2025Россия

Тяжелораненого бойца СВО оставили без выплат из-за одного обстоятельства

В Брянской области бойца СВО оставили без выплат из-за отсутствия регистрации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В городе Клинцы Брянской области участника специальной военной операции оставили без выплат за полученное им тяжелое ранение. Об этом сообщает издание «Брянск Today» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Местный отдел социальной защиты населения лишил мужчину выплат из-за отсутствия у него регистрации на территории региона. Боец был прописан в другом регионе — это и стало поводом для отказа. При этом до ухода на фронт солдат долгое время проживал в Клинцах.

Отстоять свое право на получение денег бывший военнослужащий смог только в суде. Его требования были признаны обоснованными, однако решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в аналогичной ситуации оказался другой боец СВО, проживавший без регистрации на территории Ростовской области. Боец также был ранен и не мог самостоятельно получить выплаты. Дело дошло до суда, председательствующий счел доводы ветерана обоснованными и обязал ответчика выплатить ему 600 тысяч рублей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы. Почему миллиардер покинет свой пост?

    Сотрудники ГИБДД попросили взятку у гнавших машину бойцам СВО волонтеров

    Дочь Владимира Меньшова рассказала о потере друзей из-за политических разногласий

    Артист из российского региона получил награду на международном театральном форуме

    В Европе подсчитали безработную молодежь

    Москвичей предупредили о мокром снеге

    В ДНР оценили попытки ВСУ срезать выступ ВС России на покровском направлении

    Российские ученые создали цифрового двойника Байкала

    Появились новые подробности о боях в Курской области

    Автогиганты США запаниковали из-за пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше