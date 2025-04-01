Тяжелораненого бойца СВО оставили без выплат из-за одного обстоятельства

В Брянской области бойца СВО оставили без выплат из-за отсутствия регистрации

В городе Клинцы Брянской области участника специальной военной операции оставили без выплат за полученное им тяжелое ранение. Об этом сообщает издание «Брянск Today» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Местный отдел социальной защиты населения лишил мужчину выплат из-за отсутствия у него регистрации на территории региона. Боец был прописан в другом регионе — это и стало поводом для отказа. При этом до ухода на фронт солдат долгое время проживал в Клинцах.

Отстоять свое право на получение денег бывший военнослужащий смог только в суде. Его требования были признаны обоснованными, однако решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в аналогичной ситуации оказался другой боец СВО, проживавший без регистрации на территории Ростовской области. Боец также был ранен и не мог самостоятельно получить выплаты. Дело дошло до суда, председательствующий счел доводы ветерана обоснованными и обязал ответчика выплатить ему 600 тысяч рублей.