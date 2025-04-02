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06:33, 2 апреля 2025Экономика

Миронов призвал ввести налог для сверхбогатых россиян

Лидер СРЗП Миронов призвал ввести целевой налог для сверхбогатых россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Reuters

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян. Его слова приводит ТАСС.

Миронов подчеркнул, что за девять месяцев 2024 года активы российских олигархов подорожали на 26 миллиардов, а на данный момент эти темпы выросли.

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«Введение шкалы НДФЛ, на чем мы давно настаивали, не затронуло получателей дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами. Нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь, а еще целевой налог на несколько десятков олигархов», — подчеркнул он.

По мнению депутата, стоит опереться на опыт Франции, где действует солидарный налог на состояние или ежегодный налог на богатство.

Ранее Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35 процентов. Он также напомнил, что до этого призывал поднять ставку налога 25 процентов для россиян с доходом от 250 до 500 миллионов рублей в год.

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