Стала известна личность почти сбившего женщину на пешеходном переходе «гонщика»

Едва не сбившим женщину при гонках в Москве водителем оказался боец ММА

В Москве водителем, едва не сбившим женщину на пешеходном переходе и устроившим гонки на тротуаре, оказался боец ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, мужчина часто превышает скорость. В 2023 году он дебютировал в смешанных единоборствах на одном из московских турниров. Однако позже он стал увлекаться автомобилями. Свои нарушения он снимал на камеру, выкладывал в социальные сети, хвастаясь, что «гоняет» со скоростью 246 километров час.

Суммарно за год боец получил около 108 штрафов.

Ранее стало известно, что водителя заметили около Медицинского колледжа №5 в 1-м Пехотном переулке. Он проехал на красный свет под одобрительные крики друзей, чуть не сбил женщину на переходе, а затем и своих товарищей.