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09:44, 2 апреля 2025Силовые структуры

Водитель устроил гонки под овации друзей и почти сбил женщину на пешеходном переходе

В Москве полиция ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция разыскивает водителя, едва не сбившего женщину на пешеходном переходе и устроившего гонки на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, водителя заметили около Медицинского колледжа №5 в 1-м Пехотном переулке. Он проехал на красный свет под одобрительные крики друзей, чуть не сбил женщину на переходе, а затем и своих товарищей.

«Гонщику» грозит административный протокол. Его разыскивают.

Ранее в подмосковном Долгопрудном полицейские задержали 40-летнего местного жителя, угнавшего машину курьера.

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