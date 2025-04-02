Водитель устроил гонки под овации друзей и почти сбил женщину на пешеходном переходе

В Москве полиция ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа

В Москве полиция разыскивает водителя, едва не сбившего женщину на пешеходном переходе и устроившего гонки на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, водителя заметили около Медицинского колледжа №5 в 1-м Пехотном переулке. Он проехал на красный свет под одобрительные крики друзей, чуть не сбил женщину на переходе, а затем и своих товарищей.

«Гонщику» грозит административный протокол. Его разыскивают.

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