Решивший проучить курьера россиянин угнал его машину в соседний двор и попал на видео

Житель Подмосковья хотел проучить курьера и угнал его машину в соседний двор

В подмосковном Долгопрудном полицейские задержали 40-летнего местного жителя, угнавшего машину курьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области, предоставив видео инцидента.

На кадрах видно, как подозреваемый садится в автомобиль и уезжает в соседний двор.

По данным ведомства, около дома на Набережной улице мужчина заметил припаркованную иномарку с заведенным двигателем. Он сел за руль и уехал. На допросе задержанный объяснил, что хотел проучить доставщика за оставленную без присмотра машину.

Возбуждено дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Республике Калмыкия за вымогательство и угон автомобиля перед судом предстанут три подростка.

