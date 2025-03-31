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11:22, 31 марта 2025Силовые структуры

Три российских подростка угнали машину и вынудили устроить за ними погоню

В Калмыкии три подростка предстанут перед судом за угон автомобиля знакомого
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком Калмыкии»

В Республике Калмыкия за вымогательство и угон автомобиля перед судом предстанут три подростка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 ноября 2024 года школьница и два ее друга угнали автомобиль знакомого в одном из районов Элисты. Катающихся подростков заметила полиция, но останавливаться угонщики не захотели, началась погоня. Молодые люди выехали за пределы проезжей части и совершили ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что девушка также вымогала деньги у других несовершеннолетних. Ей удалось получить с них 53 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Туве подростки угнали авто, не заметив пьяного пассажира на заднем сиденье.

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