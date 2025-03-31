Три российских подростка угнали машину и вынудили устроить за ними погоню

В Калмыкии три подростка предстанут перед судом за угон автомобиля знакомого

В Республике Калмыкия за вымогательство и угон автомобиля перед судом предстанут три подростка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 ноября 2024 года школьница и два ее друга угнали автомобиль знакомого в одном из районов Элисты. Катающихся подростков заметила полиция, но останавливаться угонщики не захотели, началась погоня. Молодые люди выехали за пределы проезжей части и совершили ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что девушка также вымогала деньги у других несовершеннолетних. Ей удалось получить с них 53 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Туве подростки угнали авто, не заметив пьяного пассажира на заднем сиденье.