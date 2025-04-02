Москвич под видом инвестирования в криптовалюту обманул россиян на 126 миллионов рублей

В Анапе задержан москвич, похитивший более 126 млн рублей у 8 местных жителей

В Анапе задержан 23-летний москвич, который под видом инвестирования в криптовалюту похитил у восьмерых местных жителей более 126 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По ней молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Правоохранители выяснили, что он работал вместе с сообщником из Краснодара. Полицейские объявили его в федеральный розыск.

По данным МВД, пострадавшие обратились в полицию и рассказали, что перевели знакомому деньги для того, чтобы инвестировать в бизнес по добыче криптовалюты, но обещанного дохода так и не получили. По их словам, между ними и фигурантом был подписан договор займа, и тот постоянно откладывал срок возврата денег.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мужчину на шесть лет за мошенничество под видом NFT-проекта.