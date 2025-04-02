Москвичей предупредили о заморозках

Синоптик Вильфанд: Ночные температуры в Москве упадут до минус 5 градусов

В выходные, 5 и 6 апреля, ночные температуры в Москве упадут до минус 5 градусов. О заморозках предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Ночью в субботу, 5 апреля, столбики термометров покажут от плюс 1 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов — это на 8 градусов ниже, чем в начале недели, уточнил синоптик.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, ожидается от нуля до минус 5 градусов. Днем в воскресенье и в понедельник потеплеет до плюс 1-6 градусов — эти температуры близки к климатической норме. «С воскресенья и в первую половину следующей недели температуры будут ниже нормы, такие колебания температуры ожидаются в течение всего месяца», — пояснил Вильфанд.

Ранее синоптик назвал март 2025 года в Москве одним из самых теплых в истории. Он занял второе место, уступив лишь первому месяцу весны в 2020-м.