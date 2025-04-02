Мужчины рассказали о самых больших ошибках в сексе

Мужчины рассказали об ошибках в постели, которые они считают самыми большими в своей жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи признались, что из-за состояния опьянения засыпали прямо в процессе секса.
Я отключился, когда делал куннилингус. Мы так долго ждали и так напились. Она наслаждалась. Я наслаждался. А потом я просто отъехал
Также мужчины совершали ошибки, даже не добравшись до постели.
В колледже девушка, в которую я был влюблен, зашла в мою спальню (она ночевала в гостевой комнате) и сказала, что ей холодно. Я протянул ей еще одно одеяло и пожелал спокойной ночи
Некоторые другие ошибки едва не заканчивались вызовом скорой помощи.
Это была совместная ошибка: у меня был пирсинг соска в виде подковы, у нее — пирсинг в виде обруча в пупке. Украшения сцепились, она отпрянула, было много крови, и теперь у меня сосок, похожий на ухо регбиста. Меня до сих пор тошнит при одном воспоминании об этом
Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.