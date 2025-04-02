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18:36, 2 апреля 2025Путешествия

На радаре российского самолета появилось множество фантомных меток во время полета

На радаре летевшего в Астрахань самолета появились фантомные метки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На радаре самолета российской авиакомпании появилось множество фантомных меток во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Астрахань Boeing 737–800 во вторник, 1 апреля. После вылета из Пулково экипаж доложил о возникновении на приборе ТКАС семи неопознанных меток.

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При этом по маршруту полета другие воздушные суда отсутствовали. В результате пилоты решили продолжить рейс, поскольку угрозы его безопасности не было. Лайнер благополучно приземлился в авиагавани назначения.

Ранее пилотов российского самолета пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с летевшим из Калининграда в Москву Boeing 737-800 30 марта.

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