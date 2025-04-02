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15:51, 2 апреля 2025Бывший СССР

На Украине полицейских начали добавлять в домашние чаты

ТСН: Для борьбы с уклонистами на Украине к домашним чатам подключили полицейских
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom  

Для борьбы с уклонистами на Украине приняли новые меры. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции Киевской области Яны Ермоленко.

«Учетные записи правоохранителей начали добавлять пока в отдельные чаты ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома —прим. «Ленты.ру») Киевской области», — говорится в сообщении.

По словам Ермоленко, правоохранительные органы смогут реагировать на сообщения о нарушениях законодательства, в том числе мобилизационного. Такие меры предприняты в Белоцерковском районе Киевской области. Также она отметила, что сами ОСМД выступили с просьбой добавить сотрудников полиции в чат.

Ранее на западе Украины ужесточили контроль границы из-за наплыва уклонистов. По словам источника в СБУ, ежедневно на Украине отлавливают десятки, а иногда и сотни уклонистов.

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