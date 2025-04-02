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07:11, 2 апреля 2025Силовые структуры

Начальник российской колонии заставил заключенного закупить оборудование и попался ФСБ

ФСБ задержала начальника ИК в Забайкалье за превышение полномочий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии, заставившего заключенного закупить оборудование для спецучреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Егор Марков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). С ним проводятся следственные действия. Следователи готовятся предъявить ему обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения

По версии следствия, начальник колонии принудил осужденного приобрести для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Преступление выявлено ФСБ совместно с отделом собственной безопасности управления ФСИН по Забайкальскому краю.

26 марта сообщалось, что в Свердловской области сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 Невьянска.

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