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12:48, 26 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала начальника российской колонии по делу о коррупции

ФСБ задержала начальника колонии №46 в Невьянске
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Свердловской области сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 Невьянска. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, майора Александра Мельникова обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Он принял от заключенных материалы для строительства прицепа палатки, разрешив им за это использовать телефоны и Wi-Fi роутер.

Мужчина отрицает вину.

Ранее в Саратовской области за превышение должностных полномочий к трем годам и двум месяцам колонии был приговорен бывший сотрудник УФСИН.

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