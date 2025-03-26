ФСБ задержала начальника российской колонии по делу о коррупции

В Свердловской области сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 Невьянска. Об этом сообщает URA.RU.
По данным издания, майора Александра Мельникова обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Он принял от заключенных материалы для строительства прицепа палатки, разрешив им за это использовать телефоны и Wi-Fi роутер.
Мужчина отрицает вину.
Ранее в Саратовской области за превышение должностных полномочий к трем годам и двум месяцам колонии был приговорен бывший сотрудник УФСИН.