ФСБ задержала начальника российской колонии по делу о коррупции

ФСБ задержала начальника колонии №46 в Невьянске

В Свердловской области сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 Невьянска. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, майора Александра Мельникова обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Он принял от заключенных материалы для строительства прицепа палатки, разрешив им за это использовать телефоны и Wi-Fi роутер.

Мужчина отрицает вину.

Ранее в Саратовской области за превышение должностных полномочий к трем годам и двум месяцам колонии был приговорен бывший сотрудник УФСИН.