Несколько распространенных заблуждений об аутизме опровергли

Психолог Истомина: Вакцинация не способна вызвать аутизм

На самом деле вакцинация не вызывает аутизм, заверила клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Луиза Истомина. Несколько распространенных заблуждений о расстройстве аутистического спектра (РАС) она опровергла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Истоминой, миф о прививках возник после публикации в 1998 году недостоверного исследования, которое впоследствии было опровергнуто, а его автор был лишен медицинской лицензии. После этого были проведены сотни исследований, и ни одно из них не подтвердило связь между вакцинацией и развитием РАС, уточнила она.

Также, добавила психолог, заблуждением является стереотип, что люди с аутизмом не способны к эмпатии. «На самом деле у людей с РАС может быть снижена способность к спонтанному распознаванию чужих эмоций (когнитивная эмпатия), но при этом сохранена эмоциональная отзывчивость. То есть они могут чувствовать сострадание, но иначе считывают сигналы», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Истомина, вопреки расхожему мнению, аутизм нельзя вылечить, но поведенческая, педагогическая и социальная поддержка, особенно при раннем начале, значительно улучшают качество жизни. Наконец, она опровергла убеждение, что все люди с аутизмом — либо гении, либо люди с тяжелыми нарушениями интеллекта. Однако среди них есть как люди с высоким IQ и особыми талантами, так и те, кому требуется сопровождение.

При этом расстройства аутистического спектра — это не приговор, а иная картина восприятия мира. Люди с РАС способны к обучению, работе, созданию семьи и насыщенной жизни. Но для этого важно, чтобы общество было готово понимать и принимать различия. Чем больше мы знаем о нейроразнообразии, тем меньше в нашей реакции страха — и больше поддержки, уважения и осознанных решений Луиза Истомина психолог

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