Невестка Вячеслава Зайцева раскрыла отношение к плюс-сайз-моделям

Невестка Вячеслава Зайцева поддержала участие плюс-сайз-моделей в показах

Невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина раскрыла отношение к плюс-сайз-моделям. Интервью с ней публикует портал «Страсти».

Манекенщица заявила, что, по ее мнению, на подиуме эффектнее смотрятся высокие модели со стереотипными параметрами. Однако она положительно оценила факт того, что в настоящий момент фэшн-индустрия стала более лояльной и толерантной.

«Мода склонна к тому, чтобы экспериментировать, она быстро устает от однотипности. То, что стало доступным участие в показах и крутых съемках моделей разного возраста и разных параметров, — это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый чему-то новому», — заявила Ромашкина.

В октябре 2024 года американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret обвинили в дискриминации плюс-сайз-моделей.