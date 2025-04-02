Новые песни Пугачевой назвали попыткой показать патриотизм

Продюсер Дзюник назвал новые песни Аллы Пугачевой попыткой доказать патриотизм

Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Алла Пугачева вряд ли будет каяться ради возвращения в Россию. Его слова передает издание aif.ru.

По мнению Дзюника, новые композиции певицы, в которых она поет на тему войны, скорее являются попыткой доказать свой патриотизм, чем оправдаться в своем поведении.

«Она не из тех, кто будет оправдываться. Сколько людей было потоплено, ни за кого не оправдалась. Не думаю, что это покаяние. Скорее попытка показать, что она тоже понимает, что происходит. Она же крикнула, что патриотка, а вот еще и песни записала», — заявил он.

Также Леонид добавил, что композиции Пугачевой «Поцелуй войны» и «Мама» ощущаются «как-то ложно, не проникаешься, не чувствуешь».

Ранее стало известно, что Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни.