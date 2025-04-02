Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни

Глава ФПБК Бородин потребовал проверить песню Пугачевой на дискредитацию СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить новую песню покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой. Его слова передает издание NEWS.ru.

Речь идет о песне «Мама», в которой общественник усмотрел возможную дискредитацию специальной военной операции (СВО). Бородин заявил, что композиция не имеет отношения к патриотизму.

«Мы считаем это дискредитацией. Эксперты должны оценить и дать оценку. Пугачева точно выполняет западную повестку, якобы зашла с патриотической песней, но никакого патриотизма тут нет, все это западные методички», — рассказал Бородин.

Также глава ФПБК отметил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы инициировать проверку композиции.

«Сегодня обратимся в Генпрокуратуру. Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву должны привлечь к ответственности за дискредитацию», — добавил он.

Ранее стало известно, что уехавшая из России Алла Пугачева записала две песни о войне.