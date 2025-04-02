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19:25, 2 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемых в теракте на железнодорожных путях в Крыму заключили под стражу

Суд арестовал на 2 месяца россиян по делу о поджоге релейного шкафа в Крыму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца россиян по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Крыму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 30 марта арестованные вступили в преступный сговор, чтобы совершить террористический акт. Они планировали поджечь релейные шкафы, отвечающие за управление светофорами, на станции Чистенькая Симферопольского района.

Злоумышленники были задержаны 31 марта, их количество не уточняется. В отношении задержанных возбудили дело о теракте.

Ранее сотрудники силовых структур задержали трех подростков, подозреваемых в поджоге на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора. Работа силовиков попала на видео.

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