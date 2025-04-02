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16:00, 2 апреля 2025Силовые структуры

Задержание российских подростков после поджога на железной дороге попало на видео

Трое подростков согласились поджечь шкаф на ж/д в Подмосковье за 23 тыс рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Троих российских подростков обвинили в теракте за поджог на железной дороге и арестовали

Задержание трех подростков, подозреваемых в поджоге на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора, попало на видео. Ролик предоставили «Ленте.ру» в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видно, как бойцы ОМОН вбегают в квартиру и заламывают одного из злоумышленников. Другое задержание они проводят во дворе частного дома.

Как уточнили в ведомстве, задержанные подозреваются в повреждении релейных шкафов на 51-м километре участка между станциями Подольск и Гривно курского направления. Они признались, что совершили преступление за 23 тысячи рублей.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ. Суд арестовал их.

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