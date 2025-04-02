Задержание российских подростков после поджога на железной дороге попало на видео

Задержание трех подростков, подозреваемых в поджоге на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора, попало на видео. Ролик предоставили «Ленте.ру» в столичном главке Росгвардии.
На кадрах видно, как бойцы ОМОН вбегают в квартиру и заламывают одного из злоумышленников. Другое задержание они проводят во дворе частного дома.
Как уточнили в ведомстве, задержанные подозреваются в повреждении релейных шкафов на 51-м километре участка между станциями Подольск и Гривно курского направления. Они признались, что совершили преступление за 23 тысячи рублей.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ. Суд арестовал их.