Троих российских подростков обвинили в теракте за поджог на железной дороге и арестовали

Трое подростков совершили поджог на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») за повреждение объектов транспортной инфраструктуры. По ходатайству следователя они арестованы.
По данным следствия, в марте с подростком через мессенджер связался куратор и предложил подработку. Юноша привлек двоих знакомых 2009 года рождения. Следуя указаниям куратора, они на перегоне между станциями «Подольск — Гривно» подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и вскрыли комплексную трансформаторную подстанцию, отвечающую за освещение железнодорожных станций.
Поджигателей оперативно нашли оперативники МВД и ФСБ. За совершение теракта им грозит до 20 лет лишения свободы.
29 марта сообщалось, что в Абакане полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта».