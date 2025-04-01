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16:39, 1 апреля 2025Силовые структуры

Троих российских подростков обвинили в теракте за поджог на железной дороге и арестовали

СК: Суд арестовал подростков за поджог на ж/д в Подмосковье по заданию куратора
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Трое подростков совершили поджог на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») за повреждение объектов транспортной инфраструктуры. По ходатайству следователя они арестованы.

По данным следствия, в марте с подростком через мессенджер связался куратор и предложил подработку. Юноша привлек двоих знакомых 2009 года рождения. Следуя указаниям куратора, они на перегоне между станциями «Подольск — Гривно» подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и вскрыли комплексную трансформаторную подстанцию, отвечающую за освещение железнодорожных станций.

Поджигателей оперативно нашли оперативники МВД и ФСБ. За совершение теракта им грозит до 20 лет лишения свободы.

29 марта сообщалось, что в Абакане полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта».

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