Оксана Самойлова показала ванную дочери со словами «мир должен это видеть»

Оксана Самойлова показала плакаты и унитаз в наклейках в ванной 13-летней дочери

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы Самойловой со словами «мир должен это видеть». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 16,6 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша запечатлела «кровавый» бордовый коврик и светильник в виде знака биологической опасности над унитазом. Последний, в свою очередь, оказался покрыт наклейками. Также она сняла стену, увешанную плакатами со знаменитостями, среди которых актриса Мэрилин Монро, певицы Лана Дель Рей и Сабрина Карпентер и постер с героиней фильма «Анора».

Кроме того, помещение было уставлено многочисленными горшками с растениями. «Честно говоря, я боюсь вам показывать ее комнату. Кажется, ваша психика может не выдержать такого. Ванной достаточно», — заключила автор ролика.

В октябре 2023 года Ариела Самойлова похвасталась коллекцией брендовых сумок.