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15:25, 2 апреля 2025Бывший СССР

Опубликованы кадры перехвата высотного дрона ВСУ

Военкор Симонов показал кадры перехвата дрона ВСУ на купянском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска перехватили высотный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры перехвата показал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Противник недавно хвастался в интернете кадрами перехватов наших высотных птичек. В эту игру можно играть вдвоем. Так высоко мы тоже можем их сбивать», — написал он.

Военкор добавил, что украинский дрон перехватили бойцы первой танковой армии Вооруженных сил России на купянском направлении.

Ранее были опубликованы кадры, на которых российский дрон увернулся от перехвата и взорвал блиндаж ВСУ. Под удар беспилотника попал ретранслятор украинских военных.

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