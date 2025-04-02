Отправившая письмо в ООН луганская школьница начала получать угрозы

Школьница из ЛНР Фаина Савенкова заявила, что получает угрозы после письма в ООН

Школьница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова начала получать угрозы после того, как отправила письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН). В беседе с KP.RU она рассказала, что записала видеообращение к членам организации весной 2021 года.

«Мы снимали обращение в Союзе писателей ЛНР. Оно было про то, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь», — поделилась Фаина.

Когда видео удалось опубликовать, в ее сторону посыпались угрозы, а на украинском сайте «Миротворец» появились ее данные. По словам школьницы, она неоднократно посылала обращения с требованием убрать информацию о ней с украинского сайта.

«Удивление, страх, непонимание, как такое существует. Было множество обращений, чтобы оттуда убрали мои данные. Но они до сих пор там есть», — отметила собеседница.

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