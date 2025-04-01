Стала известна причина внесения звезды «Аноры» в «Миротворец»

Марка Эйдельштейна внесли в базу данных сайта «Миротворец» за съемки в Крыму

Российского актера Марка Эйдельштейна, известного по роли в американском независимом фильме «Анора», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за съемок на территории Крыма. Об этом сообщает местный kp.ru.

В 2022 году Марк снимался в драме «Страна Саша», съемки проходили на территории Крыма. На портале указывается, что артист был включен в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы». Указанные временные промежутки соответствуют периоду съемок на Крымском полуострове.

Также украинский портал обвинил Эйдельштейна в незаконной коммерческой деятельности, а в графе «обвинения» значится «незаконное пересечение границы Украины».

Ранее стало известно, что 14-летняя звезда сериала «Манюня» попала в базу «Миротворец».