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20:20, 27 марта 2025Культура

14-летняя звезда сериала «Манюня» попала в базу «Миротворец»

14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в базу данных «Миротворец»
Ольга Коровина

Кадр: Сериал «Манюня»

Российская актриса Екатерина Темнова, известная по роли в сериале «Манюня», попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 14-летняя актриса стала одной из самых юных персон, попавших в список людей, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Сообщается, что Темнова внесена в базу из-за участия в мероприятии, прошедшем в Крыму. Девочка представила тему занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» в честь 100-летия лагеря «Артек».

Ранее стало известно, что боец Вооруженных сил России (ВС) Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо», попал в базу данных «Миротворец». Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, угрожают безопасности Украины.

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