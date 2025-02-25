Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

Известный как двойник Ди Каприо боец ВС России Бурцев попал в базу «Миротворец»

Боец Вооруженных сил России (ВС) Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо» попал в базу данных «Миротворец». Об этом сам военнослужащий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Двойник актера опубликовал скриншот из базы данных. В нем утверждается, что «русский Ди Каприо» занимается пропагандой и участвует в военных действиях.

Известно, что Бурцев подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию в октябре 2024 года. В январе 2025 года «русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий. Двойник актера жаловался, что сходство со звездой перестало приносить ему заработок. Он отмечал, что из-за пандемии люди забыли о нем, а рекламодатели отказывались от сотрудничества с ним из-за лишнего веса россиянина.

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