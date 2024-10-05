«Русский Ди Каприо» отправился на СВО

Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны РФ

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, более известный как русский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Бурцев пояснил, что он подписал контракт с Минобороны РФ 19 сентября. По словам мужчины, это было сложное решение, к которому он шел несколько месяцев. Двойник актера не уточнил, где именно он находится и чем занимается.

До этого россиянин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото в военной форме с автоматом.

В 2021 году Бурцев пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. По словам мужчины, ранее он часто снимался в рекламных кампаниях и давал интервью различным изданиям, но во время пандемии коронавируса его популярность стихла.