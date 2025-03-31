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15:23, 31 марта 2025Культура

Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

Российского актера Марка Эйдельштейна внесли в список «Миротворца»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Blake / Reuters

Российский актер Марк Эйдельштейн, успешно сыгравший в оскароносном фильме «Анора», попал в список украинского портала «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Актер оказался в базе «Миротворца» за антиукраинскую позицию. В частности, его обвинили в «незаконной коммерческой деятельности» на территории Крыма.

Ранее стало известно о включении в «Миротворец» 14-летней российской актрисы Екатерины Темновой. Тогда же российский парламентарий Виктор Водолацкий заявил, что это «верх цинизма» и «потеря всего человеческого».

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