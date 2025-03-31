Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

Российского актера Марка Эйдельштейна внесли в список «Миротворца»

Российский актер Марк Эйдельштейн, успешно сыгравший в оскароносном фильме «Анора», попал в список украинского портала «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Актер оказался в базе «Миротворца» за антиукраинскую позицию. В частности, его обвинили в «незаконной коммерческой деятельности» на территории Крыма.

Ранее стало известно о включении в «Миротворец» 14-летней российской актрисы Екатерины Темновой. Тогда же российский парламентарий Виктор Водолацкий заявил, что это «верх цинизма» и «потеря всего человеческого».