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22:57, 27 марта 2025Россия

В Госдуме прокомментировали включение 14-летней девочки в базу «Миротворец»

Депутат Водолацкий: Включение 14-летней актрисы в «Миротворец» — верх цинизма
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Включение 14-летней российской актрисы Екатерины Темновой в базу данных украинского сайта «Миротворец» является верхом цинизма, такое могли сделать только террористы. Так данную информацию прокомментировал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

«Запад должен задуматься на примере девочки, которую "Миротворец" позиционирует как угрозу уже не суверенной Украине — это верх цинизма, потеря всего человеческого и разумного», — сказал он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, как и вся его команда, являются «убийцами» и «человеконенавистниками». Водолацкий также призвал Запад обратить внимание на тот факт, что после окончания спецоперации (СВО) многие украинские экстремисты уедут жить в Европу и США, где продолжат совершать «направленные против мира и человечества» преступления.

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» попал боец Вооруженных сил (ВС) России Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо». Созданный в 2014 году сайт является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, угрожают безопасности Украины.

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