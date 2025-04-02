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11:01, 2 апреля 2025Бывший СССР

Пенсионерка спасала российских солдат втайне от ВСУ

RT: Пенсионерка из ДНР спасала солдат ВС РФ втайне от ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пенсионерка из пригорода Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) спасала солдат Вооруженных сил (ВС) России втайне от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит RT.

Она жила в разрушенном от ударов ВСУ доме, сообщает телеканал. Впервые пенсионерка встретилась с российскими военными в подвале, где набирала воду.

«Я спустилась к ним. Они говорят: "Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята"», — рассказала она. Военные попросили у женщины помощи. Она приготовила им еду, дала вещи, сделала перевязку и передала данные о позициях украинской армии.

Вскоре, рассказывает женщина, она получила гражданство России.

Ранее житель Курахово рассказал, что операторы дронов ВСУ специально сбрасывали взрывчатку с беспилотников на мирных жителей. Он рассказывает, что пострадал от такого сброса вместе с женой.

ЖЗЛ
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