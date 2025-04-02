RT: Пенсионерка из ДНР спасала солдат ВС РФ втайне от ВСУ

Пенсионерка из пригорода Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) спасала солдат Вооруженных сил (ВС) России втайне от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит RT.

Она жила в разрушенном от ударов ВСУ доме, сообщает телеканал. Впервые пенсионерка встретилась с российскими военными в подвале, где набирала воду.

«Я спустилась к ним. Они говорят: "Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята"», — рассказала она. Военные попросили у женщины помощи. Она приготовила им еду, дала вещи, сделала перевязку и передала данные о позициях украинской армии.

Вскоре, рассказывает женщина, она получила гражданство России.

Ранее житель Курахово рассказал, что операторы дронов ВСУ специально сбрасывали взрывчатку с беспилотников на мирных жителей. Он рассказывает, что пострадал от такого сброса вместе с женой.