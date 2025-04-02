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05:35, 2 апреля 2025Бывший СССР

Житель Курахово рассказал о сбросах ВСУ на гражданских

Житель Курахово сообщил, что ВСУ сбрасывали взрывчатку с дронов на гражданских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально сбрасывали взрывчатку с дронов на мирных жителей. Об этом ТАСС рассказал житель Курахово, пострадавший вместе с женой от одного из таких сбросов.

По словам мужчины, он вместе с женой получил ранения во дворе своего частного дома. Там нередко можно было увидеть дроны, но чаще всего они летели в сторону Марьинки и Красногоровки, однако в этот раз один из дронов завис в небе над мужчиной.

«Он на меня, я на него [смотрю]. Ну, увидел я сброс. Я даже не успел посмотреть на жену, только успел сказать: "Убегай"», — рассказал он. Оператор дрона видел, что перед ними гражданские, уверен мужчина.

При этом он уточнил, что однажды из-за подобного сброса погибли три молодых человека.

Ранее сообщалось, что украинцы в Донецкой народной республике наводили артиллерию ВСУ на дома отказавшихся эвакуироваться.

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