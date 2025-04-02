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08:14, 2 апреля 2025Экономика

Пенсионеров предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники стали предлагать пенсионерам перерасчет трудового стажа
Кирилл Луцюк

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Телефонные мошенники стали использовать новую схему, предназначенную для обмана пенсионеров. Об этом предупредило МВД России. Информацию ведомства процитировало ТАСС.

Речь идет о том, что жулики обещают пенсионерам перерасчет трудового стажа и просят предоставить им паспортные данные. Через некоторое время жертве звонит человек, который представляется работником правоохранительных органов. Он сообщает, что по паспортным данным пенсионера якобы был сделал денежный перевод на Украину. Аферист грозит уголовным делом и убеждает собеседника снять сбережения, чтобы избежать неприятностей, а потом передать их курьеру. В итоге жертва лишается накоплений.

Ранее стало известно, что мошенники стали взламывать аккаунты потенциальных жертв в мессенджерах, скачивать отправленные ранее кружки и при помощи нейросети создавать нужные им диалоги. Кроме того, россиян предостерегли от переходов по некоторым QR-кодам, так как это тоже может быть рискованно.

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