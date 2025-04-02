Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

Эксперт Храпунова рассказала о способе мошенничества с использованием кружочков

Среди злоумышленников начал набирать обороты новый способ мошенничества. Чтобы обмануть свою жертву, аферисты подделывают видеосообщения — так называемые «кружки», сообщила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова РИА Новости.

По ее словам, сперва мошенники взламывают аккаунт потенциальной жертвы в мессенджере, после чего скачивают отправленные ранее кружки и при помощи нейросети формируют нужный им диалог. Это делается для того, чтобы вызвать у контактов жертвы доверие.

Храпунова пояснила, что цели такого мошенничества могут быть самыми разными, однако все они сводятся к тому, чтобы выманить деньги у ничего не подозревающих людей.

Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, эксперт порекомендовала связываться с человеком при помощи других способов коммуникации, если его просьбы выглядят странно.

Ранее сообщалось, что мошенники используют образовательные сервисы для обмана детей.