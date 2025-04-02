Первый взнос по ипотеке в РФ достиг трети от стоимости жилья

«Дом.РФ»: Первый взнос по ипотеке в РФ достиг 33 процентов от стоимости жилья

Первый взнос по льготной ипотеке достиг трети от стоимости жилья. Об этом свидетельствуют данные «Дом.РФ», которые приводят «Известия».

По информации специалистов, в январе текущего года показатель находился на рекордно высоком уровне — 32 процента. Однако, по предварительным результатам, за февраль он вырос еще больше — выше 33 процентов. Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в феврале составил 35 процентов, у отдельных банков он достигает 80 процентов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркнула, что первый взнос в размере трети от стоимости недвижимости можно считать очень большим. Она добавила, что рост этого параметра значительно сокращает возможности россиян по решению жилищного вопроса.

Согласно оценкам Frank RG, в феврале банки выдали ипотеки на 230 миллиардов рублей, причем четыре из пяти кредитов на общую сумму 186 миллиардов были выданы с господдержкой, а более 70 процентов от общего числа пришлось на семейную ипотеку (168 миллиардов).

Ранее замминистра финансов России Иван Чебесков дал прогноз по выдаче льготной ипотеки в 2025 году. По его словам, за 12 месяцев она достигнет 3,8-4 триллиона рублей.