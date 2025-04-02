Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 31 марта с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 737-800. Незадолго до приземления на высоте примерно 1,5 тысячи метров экипаж доложил об освещении пассажирского лайнера лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В итоге посадка в столичном аэропорту Внуково прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее летевший из Москвы самолет российской чартерной авиакомпании I Fly резко сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки на борту. Инцидент произошел 31 марта на борту следовавшего в Петропавловск-Камчатский Airbus A330. Экипаж доложил, что у 60-летней женщины во время полета упало давление. Находящийся на борту врач оценил ее состояние как тяжелое.