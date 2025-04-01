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15:20, 1 апреля 2025Путешествия

Летевшей из Москвы пассажирке потребовалась реанимация после приземления

Летевший из Москвы самолет резко сменил курс из-за больной пассажирки на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Летевший из Москвы самолет российской чартерной авиакомпании I Fly резко сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 31 марта на борту следовавшего в Петропавловск-Камчатский Airbus A330. Экипаж доложил, что у 60-летней женщины во время полета упало давление. Находящийся на борту врач оценил ее состояние как тяжелое.

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Командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром. В результате лайнер благополучно сел в аэропорту Якутска. После приземления пострадавшей потребовалась реанимация. О ее нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за запаха гари в салоне летевшего из-за рубежа самолета. Инцидент произошел 29 марта на борту следовавшего из китайского города Гуанчжоу Boeing 777.

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