Полиция задержала удовлетворявшего себя около детской площадки дворника

В Москве задержали дворника, удовлетворявшего себя около детской площадки

В Москве задержали дворника, совершавшего непристойные действия около детской площадки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе «Метрополия». Дворник спятался за мусорный бак и удовлетворял себя. Все это происходило около площадки, где играли дети. Жители дома заметили мужчину и обратились в полицию.

Выяснилось, что дворник — иностранец, приехавший в Россию в декабре 2024 года. Против него уже составлен административный протокол.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней девочки.