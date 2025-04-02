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13:54, 2 апреля 2025Силовые структуры

Полиция задержала удовлетворявшего себя около детской площадки дворника

В Москве задержали дворника, удовлетворявшего себя около детской площадки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали дворника, совершавшего непристойные действия около детской площадки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе «Метрополия». Дворник спятался за мусорный бак и удовлетворял себя. Все это происходило около площадки, где играли дети. Жители дома заметили мужчину и обратились в полицию.

Выяснилось, что дворник — иностранец, приехавший в Россию в декабре 2024 года. Против него уже составлен административный протокол.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней девочки.

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