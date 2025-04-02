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13:57, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная юмористка раскрыла неожиданный факт о магазинах в Европе

Юмористка Мягкова рассказала, что в дорогих бутиках Италии есть фейс-контроль
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярная российская юмористка и звезда шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова в беседе с бывшей фигуристкой Евгенией Медведевой рассказала, что в бутиках Италии существует фейс-контроль для покупателей. Запись интервью, в котором юмористка раскрыла этот неожиданный факт о европейских магазинах, доступна на YouTube.

Мягкова рассказала, что одна из причин, по которой она давно не заходит в ЦУМ в Москве, — это оценочные взгляды продавцов. По словам юмористки, она столкнулась с подобным в одном из бутиков бренда Gucci в Италии, где существует система фейс-контроля перед входом в магазин.

«Там открыто это все. Там из серии ты стоишь на входе, а охранник говорит: "Стойте", — потом говорят: "Проходите", то есть там кто-то смотрит, можно этому человеку или нет», — вспомнила Мягкова.

Ранее Мягкова раскрыла эмоции от поездки во Францию в юности и заявила, что ее тогда очень впечатлили местные супермаркеты. Юмористку особенно удивил тот факт, что в магазине покупатели могли брать товары без помощи продавца.

Перед этим она сравнила пригород Рима с Анапой. Мягкова добавила, что на улицах итальянской столицы очень много людей.

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