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08:54, 2 апреля 2025Россия

Появились подробности о состоянии российской школьницы с воткнутой в глаз ручкой

У приморской школьницы, которой мальчик воткнул ручку в глаз, сохранилось зрение
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У школьницы из села Веденка Приморского края, которой одноклассник воткнул ручку в глаз, сохранилось зрение. ТПодробности о состоянии пострадавшей появились в Telegram-канале Amur Mash.

По данным российского издания, конфликт между детьми разгорелся в местной школе №1. После ссоры у 13-летней учащейся выявили проникающее ранение. Удар от мальчика пришелся чуть ниже левого глаза.

Пострадавшая в беседе с Amur Mash отметила, что сейчас видит лишь немного хуже. По словам девочки, впереди ее ожидает извлечение оставшегося пластика.

Об инциденте в приморской школе стало известно утром в среду, 2 апреля. Региональные следователи после случившегося возбудили уголовные дела по статье о халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они вызвали на допросы очевидцев для установления других обстоятельств.

ЖЗЛ
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