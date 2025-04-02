Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 2 апреля 2025Россия

В России школьник воткнул ручку в глаз однокласснице

В приморском селе Веденка школьник воткнул ручку в глаз одноклассницы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В селе Веденка Дальнереченского района Приморского края школьник воткнул в глаз однокласснице ручку. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Проникающее ранение в области глаза девочка, подробностей о личности которой не приводится, получила из-за конфликта с сверстником. О том, в каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.

Следователи после случившегося возбудили уголовные дела по статье о халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростове-на-Дону шариковая ручка вонзилась в глаз жителя, повредила глазное яблоко, прошла через весь мозг и застряла. Пациента экстренно доставили в клинику с «проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга» и отправили в хирургию.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

    Тодоренко снова проиграла в суде российской писательнице

    В суд поступило дело гражданина России и Италии Сидики о теракте на железной дороге

    В России школьник воткнул ручку в глаз однокласснице

    Вступившие в ряды РДК россияне вели слежку за посетителями концерта рэпера в Москве

    Россиянка назвала самые неприятные действия туристов на шведском столе

    Россияне закупились двумя видами напитков из Японии

    Российские военные создали поддельного «Тигра»

    Оценено влияние олигархата на Трампа

    Назван претендент на пост нового генсека ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше