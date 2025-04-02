В России школьник воткнул ручку в глаз однокласснице

В приморском селе Веденка школьник воткнул ручку в глаз одноклассницы

В селе Веденка Дальнереченского района Приморского края школьник воткнул в глаз однокласснице ручку. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Проникающее ранение в области глаза девочка, подробностей о личности которой не приводится, получила из-за конфликта с сверстником. О том, в каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.

Следователи после случившегося возбудили уголовные дела по статье о халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростове-на-Дону шариковая ручка вонзилась в глаз жителя, повредила глазное яблоко, прошла через весь мозг и застряла. Пациента экстренно доставили в клинику с «проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга» и отправили в хирургию.