Врачи спасли россиянина с застрявшей в мозгу шариковой ручкой

Шариковая ручка вонзилась в глаз жителя Ростова-на-Дону, повредила глазное яблоко, прошла через весь мозг и застряла. Врачи провели уникальную операцию и спасли 37-летнего мужчину, сообщается в Instagram-аккаунте городской больницы скорой помощи.

Пациента экстренно доставили в клинику с «проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга» и отправили в хирургию. В больнице отметили, что операция была проведена «ювелирно» с помощью новейшего медицинского оборудования.

«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», — говорится в публикации.

После операции россиянину сделали компьютерную томографию, чтобы оценить его состояние. Пациент переведен в реанимацию. О его состоянии не уточняется. Как ручка попала ему в глаз, не сообщается.

В сентябре сообщалось о жителе Томской области, который четыре месяца прожил с трехмиллиметровой проволокой в глазу. Туда она попала во время работы с болгаркой. Мужчина обратился к врачу, когда начало падать зрение. Ему сделали три операции.