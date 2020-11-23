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Россиянин полвека прожил с монетой в носу

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Московские врачи удалили из носа мужчины монету, с которой он прожил полвека. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

По информации ведомства, 59-летний россиянин обратился в поликлинику с жалобой на отсутствие дыхания в одной из половин носа. Во время КТ удалось выяснить, что носовой проход с правой стороны полностью закупорен инородным телом. Пациент позже вспомнил, что в шесть лет засунул в нос однокопеечную монету и не сказал об этом матери.

Врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова рассказала, что за долгие годы в носу пациента вокруг монеты сформировался конгломерат каменистой плотности. Она также отметила, что затруднения при дыхании мужчина испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. «Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — отметила врач.

Мужчине провели операцию под местным наркозом, откорректировав носовую перегородку. При этом врачи также извлекли из носовой полости искривленную часть хряща и инородное тело. Теперь пациент может дышать свободно.

Ранее из желудка 12-летней школьницы из Бурятии удалили «опухоль» из волос в виде валенка. Врачи сделали россиянке рентген, после которого извлекли из ее желудка трихобезоар — комок из волос со слизью и содержимым желудка. Перед госпитализацией школьница долгое время страдала от ноющих болей в животе.

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