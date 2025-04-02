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10:14, 2 апреля 2025Путешествия

Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

АТОР: Россиян обяжут заполнять цифровые миграционные карты при въезде в Таиланд
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Napat Wesshasartar / File Photo / Reuters

Иностранных туристов, в том числе россиян, обяжут заполнять цифровые миграционные карты TDAC при въезде в Таиланд вместо бумажных. Об изменениях в правилах в 2025 году сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Нововведение начнет действовать с 1 мая. Сайт для заполнения онлайн-формы уже работает на пяти языках: английском, русском, китайском, японском и корейском, внести данные нужно будет в течение трех дней до поездки. По мнению иммиграционного бюро Таиланда, это изменение упростит въезд путешественников в страну.

Ранее прогулочный катер, перевозивший российских и казахстанских туристов, взорвался и загорелся у побережья острова Майтон в Таиланде. Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, когда судно стояло на якоре.

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