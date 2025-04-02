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16:58, 2 апреля 2025Путешествия

Предсказан рост популярности одной пляжной страны среди россиян

В РСТ предсказали рост популярности отдыха в Абхазии среди россиян
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предсказал рост популярности отдыха в Абхазии среди отечественных туристов. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Прежде всего в эту страну можно путешествовать по российскому паспорту, — отметил эксперт. — Есть удобное сообщение через аэропорт Сочи».

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Более того, по словам специалиста, увеличение числа кабинок на погранпункте и их реконструкция помогут сократить очереди в пик сезона. Горин подчеркнул, что эту популярную пляжную страну ежегодно посещают около 4,5 миллиона россиян, в том числе с однодневными экскурсиями.

«В летний сезон Абхазия предлагает более доступные цены в сравнении с Краснодарским краем», — добавил он.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы запустят из России в открывшийся недавно аэропорт Абхазии с 1 мая.

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