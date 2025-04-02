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09:43, 2 апреля 2025Силовые структуры

Приговор пытавшимся взорвать блокпост в Запорожской области признали законным

Вступил в силу приговор за попытку подрыва блокпоста ВС РФ в Запорожской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Апелляционная инстанция признала законным приговор троим фигурантам уголовного дела о попытке подрыва блокпоста Вооруженных сил (ВС) России у Токмака Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По итогам пересмотра приговора была отклонена жалоба осужденных. Решение вступило в законную силу.

В декабре 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Сергея Федосенко к 15 годам, Владислава Водолазского — к 13 годам и Виталия Дзюбу — к 10 годам лишения свободы. Им заменили обвинение по статье 205 («Теракт») на статью 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Федосенко и Водолазский решили совершить теракт в Запорожской области. После взрыва блокпоста с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) они планировали забрать стрелковое оружие из военного объекта и расправиться с теми, кто остался жив.

Сообщники обратились в Дзюбе и попросили предоставить им взрывные устройства. 17 июня 2022 года тот отдал Федосенко взрыватели ручных гранат и металлические шарики, предназначенные для стрельбы из пневматического пистолета. Фигуранты смогли изготовить два СВУ. 20 августа 2022 года Федосенко и Водолазский пришли к блокпосту в Токмаке, но их задержали.

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