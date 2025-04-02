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12:07, 2 апреля 2025Культура

Пригожин получил звание от Кадырова

Кадыров присвоил продюсеру Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По информации источника, глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание музыкальному продюсеру за заслуги в развитии музыки в стране.

«За личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, творческую деятельность, получившую известность и признание, присвоить звание Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики продюсеру Пригожину Иосифу Игоревичу», — говорится в официальном тексте.

Ранее стало известно, что продюсер Пригожин заявил, что не воспринимает Валю Карнавал как певицу и назвал ее глупым существом.

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