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12:24, 1 апреля 2025Культура

Пригожин назвал Валю Карнавал неучем и глупым существом

Продюсер Пригожин заявил, что не воспринимает Валю Карнавал как певицу
Ольга Коровина
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал вокальные данные певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Своим мнением он поделился в YouTube-шоу «СпецКорр».

Пригожин заявил, что блогеры мешают одаренным вокалистам, занимая их место в шоу-бизнесе. По его словам, на продвижение звезд социальных сетей тратятся огромные рекламные бюджеты. «Блогеры, когда начинают падать, обязательно хотят начать петь», — добавил продюсер.

Комментируя творчество Карнавал, Пригожин отметил, что не воспринимает ее как певицу. «Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что вы обязательно станете миллиардером или миллионером... Тех, кто на это ведется, я считаю глупыми людьми», — заявил продюсер.

Ранее Пригожин захотел сесть на шпагат и пообещал продемонстрировать акробатический элемент, подобно артистке балета и танцовщице Анастасии Волочковой.

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