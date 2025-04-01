Пригожин назвал Валю Карнавал неучем и глупым существом

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал вокальные данные певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Своим мнением он поделился в YouTube-шоу «СпецКорр».
Пригожин заявил, что блогеры мешают одаренным вокалистам, занимая их место в шоу-бизнесе. По его словам, на продвижение звезд социальных сетей тратятся огромные рекламные бюджеты. «Блогеры, когда начинают падать, обязательно хотят начать петь», — добавил продюсер.
Комментируя творчество Карнавал, Пригожин отметил, что не воспринимает ее как певицу. «Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что вы обязательно станете миллиардером или миллионером... Тех, кто на это ведется, я считаю глупыми людьми», — заявил продюсер.
Ранее Пригожин захотел сесть на шпагат и пообещал продемонстрировать акробатический элемент, подобно артистке балета и танцовщице Анастасии Волочковой.